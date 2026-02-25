Asrama Polisi di Pekanbaru Terbakar, Mobil hingga Motor Ikut Hangus

jpnn.com, PEKANBARU - Kebakaran melanda kompleks asrama polisi di kawasan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Rabu (25/2/2026) sore.

Api dengan cepat melahap sekitar 3 rumah petak yang ditinggali oleh personel kepolisian.

Pantauan JPNN.com di lokasi, garis polisi telah dipasang untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Sejumlah personel kepolisian tampak melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian.

“Api diduga pertama kali terlihat dari bagian atap salah satu unit rumah di kompleks asrama tersebut,” kata salah satu warga di lokasi kejadian.

Kepulan asap tebal membumbung tinggi dan terlihat dari jarak cukup jauh.

Mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman.

Api berhasil dikendalikan setelah petugas berjibaku selama kurang lebih satu jam.