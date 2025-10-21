Asri Welas Blak-blakan Jalani Facelift dan Tummy Tuck di Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Asri Welas mengaku melakukan prosedur facelift dan tummy tuck di Korea Selatan pada Februari 2025 lalu.

Facelift merupakan operasi yang berfungsi untuk mengangkat dan mengencangkan jaringan bawah kulit agar wajar terlihat lebih muda.

Sementara itu, tummy tuck yakni prosedur operasi plastik untuk menghilangkan kelebihan kulit dan lemak area perut agar lebih rata dan kencang.

Asri Welas awalnya memutuskan untuk melakukan dua prosedur kecantikan tersebut demi salah satu karakter peran dalam film.

Dia dituntut untuk terlihat lebih muda dan kurus, sehingga bisa menggambarkan karakter dengan baik.

“Jadi, pertama kali, 'ada peran nih, tetapi, Mba Asri harus lebih kurus sedikit,’ gitu. Terus harus lebih fresh sedikit, gitu,” kata Asri Welas di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Tertarik dengan peran tersebut, perempuan berusia 46 tahun itu lantas meminta bantuan Newvelle Solutions untuk menghubungkan rumah sakit di Korea Selatan yang bisa membantunya, NANA Hospital.

Asri Welas menjelaskan dirinya menjalani operasi selama 14 jam, masing-masing 7 jam untuk prosedur facelift dan tummy tuck.