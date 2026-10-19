Asri Welas Buka Suara Soal Rumor Kedekatan dengan Desta

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Asri Welas akhirnya buka suara mengenai rumor kedekatannya dengan presenter Desta yang belakangan ramai dibicarakan.

Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan mantan suami Natasha Rizki itu hanya sebatas sahabat. Keduanya sudah berteman sejak lama dan pernah bekerja di dunia radio.

Hal itu disampaikan Asri Welas saat menjadi bintang tamu dalam program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV yang tayang baru-baru ini.

Rumor kedekatan keduanya muncul setelah Asri Welas dan Desta diketahui memakai sepatu yang sama. Namun, dia mengatakan bahwa hal tersebut hanya kebetulan.

“Enggak, semua kan kayak kebetulan aja. Ya ampun, kebetulan saja, Desta itu sahabat lama banget,” kata Asri Welas.

Selebritas berusia 47 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya sudah lama mengenal Desta.

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Saat itu, Desta bekerja sebagai penyiar di Prambors, sedangkan dirinya mengisi siaran di Delta FM.

Asri Welas kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan sahabatnya tersebut.