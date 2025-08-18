menu
Asri Welas Habiskan Rp500 Juta Demi Operasi Plastik di Korea Selatan

Asri Welas Habiskan Rp500 Juta Demi Operasi Plastik di Korea Selatan

Asri Welas Habiskan Rp500 Juta Demi Operasi Plastik di Korea Selatan
Asri Welas. Foto Romaida/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Asri Welas dikabarkan menghabiskan dana hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Kabar tersebut akhirnya dijawab ketika dirinya menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Sebegitu saja sih, ya sudah diniatkan, mudah-mudahan balik modal," kata Asri Welas.

Perempuan berusia 46 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya melakukan operasi plastik di Korea.

Asri Welas mengaku ingin memperbaiki beberapa bagian wajah dan tubuh yang berlemak.

"Kalau operasi plastik, ada yang ditambah. Ini ada yang dikurangi, lemak-lemak di sini," jelas pemain film La Tahzan itu.

Menurut Asri Welas, operasi plastik yang dijalaninya bukan untuk mengubah bentuk tubuh.

Akan tetapi, dia ingin mengurangi lemak serta beberapa kerutan hingga kulit terlihat kembali kencang.

