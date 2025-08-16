Asri Welas Kagumi Sosok Mendiang Mpok Alpa, Kerap Curhat Soal Masalah Hidup
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Asri Welas menjadi salah satu rekan seprofesi yang merasa sangat kehilangan mendiang Nina Carolina alias Mpok Alpa.
Asri Welas mengungkapkan selama ini Mpok Alpa selalu menjadi pendengar setia berbagai problematika kehidupannya.
Salah satunya ketika Asri Welas memiliki masalah rumah tangga dengan mantan suaminya, beberapa waktu lalu.
“Saya satu syuting, satu apa pun, apa saja urusanku, aku cerita sama Mpok Alpa,” kata Asri Welas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Namun, Asri menyebut Mpok Alpa tidak pernah membagikan cerita tentang masalah atau sakit yang dialaminya.
Dia menjelaskan, selama syuting dengannya, Mpok Alpa selalu tampak energik meski harus berpanas-panasan di pasar.
"Kami tuh syuting pasar ke pasar, keluar panas gitu ya. Kadang-kadang aku aja kepanasan, tetapi dia enggak pernah ngeluh,” tuturnya.
Pemain film Mungkin Kita Perlu Waktu tersebut mengaku baru mengetahui Mpok Alpa menderita kanker setelah dikabarkan meninggal.
Selebritas Asri Welas mengagumi sosok mendiang Mpok Alpa, kerap curhat soal masalah hidup.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok
- Masih Tak Menyangka Mpok Alpa Meninggal, Anwar BAB Kenang Kebaikannya
- Melaney Ricardo Cerita Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara
- Mpok Alpa Berpulang, Ayu Ting Ting: Selamat Jalan Orang Baik
- Isak Tangis Mengiringi Pemakaman Mpok Alpa
- Mpok Alpa Meninggal Dunia, Narji Ungkap Kondisi Suaminya