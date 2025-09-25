Asrilia Kumpulkan Rp 85 Juta Lewat Konser Amal untuk Pejuang Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus Ketua Umum Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP), Asrilia, sukses menggelar konser amal bertajuk “Konser Cinta untuk Ervitha” di Bajawa Flores Kemang, baru-baru ini,

Acara ini digelar untuk mendukung pengobatan Ervitha, pejuang muda yang tengah berjuang melawan kanker payudara stadium 4.

Dalam konser penuh kehangatan tersebut, Asrilia tak hanya memimpin jalannya acara, tetapi juga menyumbangkan suaranya.

Penampilannya yang menyentuh hati berhasil memukau para penonton dengan lagu-lagu penuh makna.

Acara amal ini turut dimeriahkan oleh Foco Band, grup musik beranggotakan anak-anak berbakat istimewa yang merupakan hasil binaan Ahmad Dhani. Penampilan mereka menambah semarak sekaligus menyebarkan energi positif di panggung.

Berkat dukungan berbagai pihak, konser ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 85 juta. Sumbangan tersebut datang dari donatur individu seperti Ning2, Yuk2, dan Sis2, serta dukungan besar dari donatur utama BHS, CakYebe, PT. SIIP, PT. BUN, PT. NRB, dan Wakul Mas.

“Kami sangat terharu dengan semangat dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, baik para musisi, donatur, maupun penonton yang hadir malam ini,” ujar Asrilia.

Dia menambahkan, donasi ini bukan sekadar uang, melainkan wujud cinta dan harapan agar Ervitha tetap kuat melanjutkan perjuangannya.