Asrilia Kumpulkan Rp 85 Juta Lewat Konser Amal untuk Pejuang Kanker
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus Ketua Umum Ikatan Perempuan Indonesia Peduli (IPIP), Asrilia, sukses menggelar konser amal bertajuk “Konser Cinta untuk Ervitha” di Bajawa Flores Kemang, baru-baru ini,
Acara ini digelar untuk mendukung pengobatan Ervitha, pejuang muda yang tengah berjuang melawan kanker payudara stadium 4.
Dalam konser penuh kehangatan tersebut, Asrilia tak hanya memimpin jalannya acara, tetapi juga menyumbangkan suaranya.
Penampilannya yang menyentuh hati berhasil memukau para penonton dengan lagu-lagu penuh makna.
Acara amal ini turut dimeriahkan oleh Foco Band, grup musik beranggotakan anak-anak berbakat istimewa yang merupakan hasil binaan Ahmad Dhani. Penampilan mereka menambah semarak sekaligus menyebarkan energi positif di panggung.
Berkat dukungan berbagai pihak, konser ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 85 juta. Sumbangan tersebut datang dari donatur individu seperti Ning2, Yuk2, dan Sis2, serta dukungan besar dari donatur utama BHS, CakYebe, PT. SIIP, PT. BUN, PT. NRB, dan Wakul Mas.
“Kami sangat terharu dengan semangat dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, baik para musisi, donatur, maupun penonton yang hadir malam ini,” ujar Asrilia.
Dia menambahkan, donasi ini bukan sekadar uang, melainkan wujud cinta dan harapan agar Ervitha tetap kuat melanjutkan perjuangannya.
Asrilia sukses gelar konser amal dan kumpulkan Rp 85 juta untuk pengobatan Ervitha, pejuang kanker payudara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rilis Album Baru, Asrilia Hadirkan Lagu Terima Kasih Cinta Dan Rock-Dangdut Pasha
- Penuh Nostalgia di Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0
- Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 Digelar Hari Ini, Steve Vai Bergabung
- JNE Jadi Official Logistics Partner Konser Dewa 19 Feat. Allstars 2.0
- Duh, Ahmad Dhani Ancam Bakal Bongkar Perselingkuhan Maia Estianty
- Adik Sambungnya Jadi Korban Dugaan Perundungan, Dul Jaelani Pilih Lakukan Hal Ini