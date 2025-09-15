Asrilia Kurniati Beri Klarifikasi Soal Foto dengan Ahmad Sahroni
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus selebritas, Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.
Dia mengatakan bahwa foto tersebut diambil di salah satu restoran sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini.
Dalam foto itu, Asrilia Kurniati yang tengah berdiri terlihat berbincang dengan Ahmad Sahroni.
Menurutnya, pertemuan dirinya dan Ahmad Sahroni hanya sebatas mengobrol sebagai sahabat.
"Kebetulan ketemu di sini, saling bertukar kabar dan cerita. Dan sudah lama kami enggak ketemuan," kata Asrilia Kurniati.
Selain itu, Asrilia Kurniati menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan Ahmad Sahroni.
Hal tersebut disampaikannya untuk membantah rumor yang beredar di media sosial.
"Kami enggak ada apa-apa kok. Enggak ada yang istimewa kok," jelas pelantun Terima Kasih Cinta itu.
Penyanyi sekaligus selebritas, Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar Terbaru Soal Nasib Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Ahmad Sahroni di DPR
- Warga Kembalikan Barang Jarahan Milik Ahmad Sahroni
- Pasutri yang Sebarkan Ajakan Geruduk Rumah Sahroni & Polres Jakut Digulung Bareskrim
- Wakil Ketua DPR Sebut Ahmad Sahroni Cs Belum Ajukan Pengunduran Diri sebagai Anggota Legislatif
- MKD Surati Setjen DPR, Minta Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Legislator Nonaktif Disetop
- MKD Ajukan Penghentian Gaji dan Tunjangan Sahroni Cs