Asrilia Kurniati Beri Klarifikasi Soal Foto dengan Ahmad Sahroni

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus selebritas, Asrilia Kurniati memberi klarifikasi soal foto dirinya dan Ahmad Sahroni yang beredar di media sosial.

Dia mengatakan bahwa foto tersebut diambil di salah satu restoran sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini.

Dalam foto itu, Asrilia Kurniati yang tengah berdiri terlihat berbincang dengan Ahmad Sahroni.

Menurutnya, pertemuan dirinya dan Ahmad Sahroni hanya sebatas mengobrol sebagai sahabat.

"Kebetulan ketemu di sini, saling bertukar kabar dan cerita. Dan sudah lama kami enggak ketemuan," kata Asrilia Kurniati.

Selain itu, Asrilia Kurniati menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan Ahmad Sahroni.

Hal tersebut disampaikannya untuk membantah rumor yang beredar di media sosial.

"Kami enggak ada apa-apa kok. Enggak ada yang istimewa kok," jelas pelantun Terima Kasih Cinta itu.