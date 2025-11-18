Asrorun Niam Ingatkan Pejabat untuk Jaga Etika Bermedia Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi.
Sebab, ruang digital adalah bagian dari publik yang syarat tanggung jawab moral, sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Asrorun dalam Diskusi Publik “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asrorun menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian.
Asrorun Niam menilai fenomena konten digital dari pejabat publik sering kali mengabaikan prinsip tabayyun.
Akibatnya, memunculkan misinformasi yang dapat berkembang menjadi disinformasi.
“Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.
Asrorun kemudian menyinggung inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Subang yang dipublikasikan secara terbuka di media sosial.
Menurutnya, tindakan itu dilakukan tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu sehingga menimbulkan kesimpulan keliru di masyarakat.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik agar menjaga etika bermedia sosial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemkomdigi Tegaskan Pelindungan Anak di Ruang Digital Menjadi Prioritas
- Ariel NOAH Ungkap Ketakutannya Ditolak Perempuan
- Kemkomdigi Apresiasi Peran Komunitas Informasi Masyarakat
- Saat Konsumen Dikepung Promo, Ini Kunci Interaksi yang Bermakna
- Hashim Djojohadikusumo Tak Punya Akun Medsos, Publik Diminta Waspada Penipuan
- Transaksi Judi Online Turun Drastis Jadi Rp 24 Triliun, Jabar Paling Tinggi