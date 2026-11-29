ASRRAT 2026 Nilai 97 Laporan Keberlanjutan dari 3 Negara
jpnn.com, JAKARTA - National Center for Corporate Reporting (NCCR) bersama Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) menggelar Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) di Yogyakarta.
Acara tahunan tersebut mengangkat tema Reporting with Purpose: Building Trust and Resilience for a Sustainable Enterprise.
Ajang ini hadir untuk mengapresiasi perusahaan dan organisasi yang menunjukkan akuntabilitas terhadap isu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs).
Penyelenggaraan tahun ini diikuti oleh 97 peserta dari kawasan Asia yang meliputi Indonesia, Bangladesh, dan Filipina.
Jumlah partisipan tersebut mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan dengan penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil pemeringkatan, sebanyak 27 peserta berhasil meraih peringkat Platinum.
Sementara itu, sebanyak 57 peserta berhasil meraih peringkat Gold dalam ajang pemeringkatan laporan keberlanjutan tersebut.
Selain itu, dewan Juri memberikan peringkat Silver kepada sembilan peserta dan Bronze kepada dua peserta.
National Center for Corporate Reporting bersama Institute of Certified Sustainability Practitioners menggelar Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT).
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