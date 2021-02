Astaga! Barcelona Ditahan Tim Papan Bawah Saat Messi Ukir Sejarah

jpnn.com, BARCELONA - Tim papan bawah klasemen La Liga, Cadiz menodai momen Lionel Messi mencatatkan rekor penampilan di Barcelona.

Cadiz menahan imbang Barca dengan skor 1-1, pada laga di Camp Nou, Minggu (21/2) malam WIB.

Hasil imbang itu tidak mengubah posisi kedua klub di klasemen.

Barca tetap berada di posisi ketiga, kini dengan 47 poin.

6 - Barcelona's Lionel Messi has scored in six LaLiga games in a row (nine goals) for the first time since February 2019 (eight appearances). Return. pic.twitter.com/n82QxEhUdb — OptaJose (@OptaJose) February 21, 2021