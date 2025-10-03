Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika
Jumat, 03 Oktober 2025 – 07:23 WIB
jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Juara MotoGP Indonesia 2023 Francesco Bagnaia menunjukkan kenakalannya di Sirkuit Mandalika.
Pecco -panggilan Bagnaia, sepertinya kebelet pengin ke toilet.
Mungkin saat itu toilet terdekat cuma yang punya wanita.
Entah karena tak tahan atau hanya pengin iseng, Pecco sengaja mengganti petunjuk toilet wanita menjadi milik pria. (Lihat/Klik IG di bawah)
Pecco lalu masuk dan ternyata ada isinya.
"I'm not allowed," tutur Pecco setelah membuka pintu toilet, melihat isinya, dan dengan segera menutup lagi.
