menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika

Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika

Astaga! Begini Kalau Pecco Kebelet ke Toilet di Sirkuit Mandalika
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pecco Bagnaia. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Juara MotoGP Indonesia 2023 Francesco Bagnaia menunjukkan kenakalannya di Sirkuit Mandalika.

Pecco -panggilan Bagnaia, sepertinya kebelet pengin ke toilet.

Mungkin saat itu toilet terdekat cuma yang punya wanita.

Baca Juga:

Entah karena tak tahan atau hanya pengin iseng, Pecco sengaja mengganti petunjuk toilet wanita menjadi milik pria. (Lihat/Klik IG di bawah)

Baca Juga:

Pecco lalu masuk dan ternyata ada isinya.

"I'm not allowed," tutur Pecco setelah membuka pintu toilet, melihat isinya, dan dengan segera menutup lagi.

Juara MotoGP Indonesia 2023 Pecco Bagnaia ternyata nakal juga. Lihat ulahnya di Sirkuit Mandalika.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI