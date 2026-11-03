Astaga! Fraksi Gerindra Baru Bahas Skandal Wapres Gibran Sehabis Reses

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Gerindra Habiburokhman menyebut fraksi partainya di DPR baru membahas polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka setelah parlemen menyelesaikan masa reses.

Diketahui, para anggota DPR RI dalam masa reses dan bakal memulai masa sidang berikutnya pada 10 November 2026.

Habiburokhman mengatakan Gerindra biasanya akan memulai masa sidang dengan melaksanakan rapat internal.

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"Awal masa sidang besok, ya, biasanya ada rapat fraksi," ujar dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Habiburokhman menuturkan rapat internal biasanya dipakai partai merumuskan arah kebijakan di parlemen.

"Kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap fraksi Partai Gerindra di DPR RI," ujarnya.

Namun, dia mengaku tak tahu soal kabar ketum parpol akan bertemu membahas polemik ijazah Gibran setelah muncul pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Saya enggak tahu ya, saya enggak tahu, tetapi kami tanggal 10 itu pembukaan masa sidang, di hari itu biasanya kami melakukan rapat fraksi. Salah satunya, ya, pasti ini akan kami bahas, ya," ujarnya.