Astaga Naga, King Nassar Kembali Menggaet Pasha Ungu

jpnn.com, JAKARTA - King Nassar terus menunjukkan eksistensi sebagai salah satu penyanyi dangdut yang produktif dan dikenal dengan karakter vokal yang khas.

Mengawali karier di industri musik dangdut sebagai finalis Kontes Dangdut Indonesia (KDI) pada 2004, dia terus aktif menghadirkan karya-karya terbaru.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan vokal, King Nassar juga dikenal lewat atraksi panggung yang selalu berhasil menghidupkan suasana dan memberikan pengalaman berbeda bagi para penonton.

Perjalanan karier King Nassar semakin mengukuhkan namanya di industri musik dangdut setelah merilis sejumlah lagu yang lekat dengan karakter dirinya, di antaranya Gejolak Asmara dan Seperti Mati Lampu pada 2012.

Menariknya, Seperti Mati Lampu merupakan lagu ciptaan Pasha Ungu, yang kemudian menjadi salah satu karya yang identik dengan sosok King Nassar.

Kini, King Nassar kembali menggandeng Pasha Ungu melalui single terbarunya yang berjudul Astaga Naga.

Karya itu menjadi momentum spesial bagi keduanya untuk kembali menghadirkan lagu yang secara khusus dirancang dengan karakter King Nassar yang kuat, unik, dan penuh warna.

Bagi King Nassar, keterlibatannya kembali dengan Pasha bukan sekadar sebuah kolaborasi antara penyanyi dan pencipta lagu.