jpnn.com, JAKARTA - Perkotaan modern masa depan yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 lalu, Asthara Skyfront City mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Floritz.

Asthara Skyfront City dirancang sebagai ruang perkotaan mandiri, kawasan ini mencakup kawasan hunian, pusat perbelanjaan dan bisnis terpadu yang menawarkan gaya hidup berkualitas.

CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang menyampaikan Allurea hadir sebagai langkah awal dari visi besar dalam pengembangan kawasan mandiri Asthara Skyfront City.

“Kami melihat tingginya antusiasme masyarakat menjadikan Allurea sebagai hunian impian, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga sebagai warisan lintas generasi,” ungkap Supardi dikutip, Minggu (28/9).

Menurut Supardi, sebagai tahap awal pengembangan Asthara Skyfront City, telah diperkenalkan Cluster Allurea yang berada di dalam Super Cluster The Florizt, menjadi representasi hunian strategis dan modern di kawasan tersebut.

“Sebagai wujud komitmen kami menjadi developer yang terpercaya dan berkomitmen kami mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Florizt, melalui kegiatan groundbreaking. Dengan demikian, proses serah terima unit dapat terlaksana lebih cepat, sesuai harapan masyarakat,” ujar Supardi Ang.

Supardi menjelaskan hunian tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sarana pendidikan, sarana layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah dan sarana perdagangan.

“Asthara Skyfront City menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam satu kesatuan lingkungan yang terintegrasi tepat bersebelahan dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta,” jelas dia.