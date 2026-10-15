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Asthara Skyfront City Perkenalkan ‘Allurea Type E’ di Super Cluster The Floritz

Asthara Skyfront City Perkenalkan ‘Allurea Type E’ di Super Cluster The Floritz
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Kiri–kanan: Fresco Prasetya selaku Head of Sales and Marketing Asthara Skyfront City, Supardi Ang selaku CEO Asthara Skyfront City, dan Aruna Hidayat selaku Head of Residential Asthara Skyfront City. Foto: dok Asthara Skyfront City

jpnn.com, JAKARTA - Asthara Skyfront City resmi memperkenalkan Allurea Type E, tipe hunian berukuran 7 x 10 meter yang berlokasi di Cluster Allurea Extension, Super Cluster The Floritz lewat show unit terbaru.

CEO Asthara Skyfront City Supardi Ang menyampaikan penyelesaian show unit Allurea Type E merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh kepada calon konsumen dalam mengenal produk hunian yang ditawarkan. 

Supardi mengatakan Allurea Type E pertama kali diluncurkan pada akhir 2025. Setelah melalui proses pembangunan, show unit tipe terbaru ini berhasil diselesaikan pada  Oktober 2026 dan kini melengkapi rangkaian pilihan hunian yang ditawarkan di kawasan Super Cluster The Floritz, khususnya di Cluster Allurea Extension. 

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“Kami ingin memberikan kesempatan kepada calon konsumen untuk melihat dan merasakan secara langsung kualitas hunian, sekaligus mendapatkan gambaran mengenai potensi pengembangan ruang,” ungkap Supardi, Kamis (15/10). 

Pihaknya pun menghadirkan dua show unit dengan pendekatan berbeda. 

Satu unit dilengkapi desain interior sebagai inspirasi penataan hunian, sementara unit lainnya menampilkan konsep show unit handover untuk memberikan gambaran kondisi rumah pada saat serah terima. 

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“Dengan demikian, calon konsumen dapat memperoleh referensi yang lebih komprehensif sebelum menentukan pilihan hunian mereka,” ujar Supardi Ang.

Menurut Supardi, kehadiran kedua show unit ini memberikan kesempatan bagi calon konsumen untuk mengeksplorasi tata ruang Allurea Type E secara langsung, baik sebagai inspirasi dalam merancang interior hunian maupun untuk memahami kondisi rumah saat serah terima. 

Asthara Skyfront City resmi memperkenalkan Allurea Type E, tipe hunian berukuran 7 x 10 meter yang berlokasi di Cluster Allurea Extension

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