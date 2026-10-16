Astindo Muslim Travel Fair 2026: Berburu Paket Liburan Mancanegara

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan akan perjalanan yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim kini makin meningkat. Hal ini membuka peluang baru bagi industri pariwisata global.

Menjawab kebutuhan tersebut, Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) kembali menghadirkan ASTINDO Muslim Friendly Travel Fair (AMTF) 2026, yang berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Main Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta.

AMTF 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan beragam pilihan paket wisata ke berbagai destinasi di Indonesia maupun mancanegara, termasuk destinasi dengan penduduk muslim minoritas.

Melalui pameran ini, ASTINDO ingin membantu wisatawan merencanakan perjalanan dengan lebih percaya diri, dengan mempertimbangkan ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta kenyamanan selama perjalanan.

Mengusung semangat “Go with Comfort – Reach Your Destination”, AMTF 2026 mempertemukan wisatawan dengan travel agent profesional yang dapat membantu merancang perjalanan ke destinasi idaman sesuai kebutuhan, preferensi, dan anggaran.

Pameran ini juga menjadi wadah bagi pelaku industri perjalanan untuk memperluas pilihan produk dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wisata ramah Muslim.

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Peluang Besar Wisata Ramah Muslim

Potensi pasar ini semakin nyata di tingkat global. Menurut Mastercard-CrescentRating Global