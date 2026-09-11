Aston Martin Akhirnya Merilis Superbike Pertama yang Legal di Jalan Raya
jpnn.com - Bagi pencinta kecepatan dan estetika, deruan mesin Aston Martin biasanya identik dengan hypercar eksotis.
Namun, babak baru kini dimulai. Bersama Brough Superior, Aston Martin meluncurkan AMB 002 Roadster, superbike pertama yang legal dikendarai di jalan raya.
Sebelumnya, dunia otomotif dibuat terpana oleh AMB 001 dan AMB 001 Pro.
Hanya saja, dua mahakarya itu hanya bisa menikmati kebebasannya di dalam sirkuit tertutup.
AMB 002 Roadster lahir untuk mendobrak batasan tersebut.
"Selalu menjadi impian jangka panjang kami untuk membuat motor Aston Martin untuk jalan raya," tutur Executive Vice President & Chief Creative Officer Aston Martin Marek Reichman, dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Menurutnya, AMB 002 adalah wujud murni dari hasrat bersama menciptakan mesin yang bernilai seni tinggi.
Secara visual, tarikan garis bodi serat karbonnya memancarkan DNA khas Aston Martin.
Bagi pencinta kecepatan dan estetika, deruan mesin Aston Martin biasanya identik dengan hypercar eksotis.
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