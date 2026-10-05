Aston Martin Aramco Formula One Team Sambut BK8 News Sebagai Global Partner

jpnn.com, JAKARTA - Aston Martin Aramco Formula One Team menyambut positif BK8 News, platform berita olahraga dan hiburan global sebagai Mitra Global.

Branding BK8 News akan tampil pada end plate sayap belakang AMR26 serta hadir di bagian onboard, mulai dari Grand Prix Bahrain di Malaysia akhir pekan ini.

Untuk merayakan dimulainya kemitraan ini, branding tambahan juga akan hadir pada sirip (fin) mobil akhir pekan ini.

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BK8 News menyajikan liputan olahraga dan hiburan terkini bagi audiens di berbagai pasar internasional, dengan fokus untuk mendekatkan para penggemar dengan olahraga yang mereka ikuti.

Kemitraan baru dengan Aston Martin Aramco ini memperkuat upaya tersebut dalam menghubungkan penggemar di seluruh dunia, sekaligus memungkinkan BK8 News memanfaatkan jangkauan global tim untuk terus memperluas kehadiran internasionalnya dan menjangkau audiens baru.

Melalui kemitraan ini, kedua organisasi akan bekerja sama dalam berbagai inisiatif pemasaran dan keterlibatan audiens, menciptakan peluang bagi penggemar untuk memperoleh akses lebih besar ke tim dan merasakan keseruan lebih dekat sepanjang musim Formula One 2027 dan seterusnya.

“Kami sangat senang menyambut BK8 News ke dalam tim dan olahraga kami. Formula One memiliki kemampuan luar biasa untuk menghubungkan merek dengan audiens yang bersemangat di seluruh dunia, dan kami senang bekerja sama dengan mitra yang memiliki ambisi yang sama untuk melibatkan penggemar di tingkat global melalui olahraga dan hiburan,” kata Managing Director Commercial & Marketing Aston Martin Aramco Formula One Team Jefferson Slack.

Sementara itu, Managing Director BK8 News Michael Gatt mengatakan sangat antusias untuk memulai kemitraan baru ini dengan Aston Martin Aramco Formula One Team.