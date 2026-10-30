Aston Martin Valhalla Spider: Buas Sampai ke Harga

jpnn.com - Satu lagi maha karya terlahir dari markas Aston Martin di Gaydon. Di bawah gemerlap lampu Concours at Wynn Las Vegas, mereka menyingkap Valhalla Spider.

Ini bukan sekadar mobil baru, melainkan tonggak sejarah: hypercar beratap terbuka bermesin tengah pertama yang pernah mereka produksi secara massal.

Bayangkan sensasi menembus angin tanpa jarak, ditemani deru liar mesin V8 flat-plane crank twin-turbo 4.0 liter tepat di belakang kepala.

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Saat atap karbonnya dilepas, raungan mesin menyatu sempurna dengan suara angin, menciptakan simfoni mekanis yang murni—tanpa filter.

Meskipun atapnya dipangkas, karakter buasnya tak berkurang sedikit pun.

Di balik estetika eksotisnya, tertanam teknologi Plug-in Hybrid (PHEV) yang menyemburkan total tenaga 1.064 dk dan torsi monster 1.100 Nm—gabungan mesin konvensional dan tiga motor listrik.

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Dipadu transmisi dual-clutch 8-percepatan serta sistem all-wheel drive (e-AWD), Valhalla Spider melesat dari 0 ke 100 kpj hanya dalam 2,4 detik. Kecepatan puncaknya? 350 kpj.

Sentuhan balapnya terasa sangat pekat karena pengembangannya digarap langsung bersama, tim F1 Aston Martin Aramco via divisi Aston Martin Performance Technologies.