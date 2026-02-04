menu
Aston Sentul Dorong Gaya Hidup Sehat Melalui Kolaborasi Wellness Light Yoga Class
Kegiatan Light Yoga Class. Foto: Tim Aston Sentul

jpnn.com - Aston Sentul kembali menghadirkan program kesehatan tubuh dan mental atau wellness, Light Yoga Class. 

Program ini hasil kolaborasi Aston Sentul bersama sejumlah mitra wellness, di antaranya Fit Hub, Kin+Ally, dan Young Living. 

General Manager Aston Sentul Albert Siregar menyatakan agenda tersebut bagian dari komitmen dalam menghadirkan pengalaman menginap bernilai. 

"Tidak hanya nyaman, tetapi memberikan nilai tambah bagi kesehatan dan keseimbangan hidup para tamu," kata Albert dikutip Rabu (4/2).

Kelas yoga ringan tersebut dirancang khusus untuk meningkatkan kesehatan fisik serta mental para peserta di tengah padatnya aktivitas sehari-hari.

Kegiatan ini dilaksanakan di area hotel yang menawarkan suasana tenang dengan pemandangan hijau khas Sentul. .

Adapun peserta yang hadir terdiri dari tamu hotel, komunitas olahraga, serta berbagai kalangan undangan lainnya.

Selama sesi berlangsung, peserta dipandu oleh instruktur profesional yang membimbing setiap rangkaian gerakan.

