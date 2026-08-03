Aston Sentul Hadirkan Rangkaian Aktivitas Kreatif dan Wellness Sepanjang Juli 2026

jpnn.com, SENTUL - Menghabiskan waktu liburan atau akhir pekan kini tak hanya sebatas melepas lelah di dalam kamar hotel.

Aston Sentul Lake Resort & Conference Center merangkai bulan Juli 2026 menjadi sebuah perjalanan penuh warna, dengan menghadirkan pengalaman kreatif, edukatif, dan relaksasi bagi para tamu maupun komunitas.

Tiga kegiatan utama yang menjadi sorotan adalah Beverage Decoration bersama Sunripe, Sweet Creation bersama Sukanda Profesional, serta sesi wellness bertajuk From Sunset to Stillness bersama 7PM Wellness.

Kegiatan Beverage Decoration berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak dan keluarga dalam menghias minuman menggunakan berbagai buah dan bahan segar dari Sunripe.

Aktivitas itu tak sekadar menjadi sarana hiburan pengisi waktu luang, melainkan sebuah ruang edukasi yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas sekaligus mengenalkan pentingnya mengonsumsi buah segar dalam keseharian.

Sementara itu, acara Sweet Creation menghadirkan pengalaman membuat dan mendekorasi hidangan manis yang dipandu oleh tim profesional dari Sukanda Profesional.

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Menutup rangkaian aktivitas bulan Juli, Aston Sentul bersama 7PM Wellness mengadakan sesi From Sunset to Stillness, sebuah pengalaman wellness yang mengajak peserta menikmati relaksasi tubuh dan pikiran melalui yoga, meditasi, sound healing, dan mindfulness di suasana resort yang tenang dan asri.

Assistant Director of Marcomm Aston Sentul, Indri Hapsari mengungkapkan bahwa pihak manajemen selalu berupaya memberikan nilai lebih yang melampaui sekadar pengalaman menginap biasa bagi setiap pengunjungnya.