Aston Villa Hentikan Rekor Sempurna Manchester City, Ini Kata Enzo Maresca

jpnn.com - Rekor kemenangan beruntun Manchester City di Premier League 2026/27 akhirnya terhenti setelah kalah dari Aston Villa.

Bertandang ke Villa Park, Sabtu (24/10/2026), The Citizens menyerah dengan skor 1-2.

Padahal, Manchester City mendominasi penguasaan bola dengan persentase mencapai 63 persen. Namun, mereka dinilai kurang efektif dalam memanfaatkan peluang.

Pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai anak asuhnya belum mampu memaksimalkan kesempatan yang didapat.

Sejumlah peluang juga berhasil digagalkan kiper Aston Villa Zion Suzuki, sehingga Manchester City harus menelan kekalahan pertamanya di liga musim ini.

“Saya rasa kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertandingan ini mengingat banyaknya peluang yang kami ciptakan dan peluang yang kami kebobolan,” ujar manajer asal Spanyol itu.

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“Sekarang kami perlu meninjau kembali pertandingan ini sedikit. Tentu saja, jika Anda melihat berapa banyak waktu yang kami habiskan di kotak penalti mereka, terkadang Anda mungkin perlu sedikit lebih akurat di sepertiga akhir lapangan dan mencoba mencetak gol,” imbuhnya.

Pada laga tersebut, gawang Manchester City dibobol dua kali oleh Nikolas Jackson, masing-masing pada menit ke-6 dan ke-60.