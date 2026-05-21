Aston Villa Juara Liga Europa, Unai Emery Sukses Raih Trofi Kelima

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa menjadi juara Liga Europa 2025/2026. Di partai final, klub Inggris itu menaklukkan wakil Jerman, Freiburg 3-0.

Gol tim yang diasuh Unai Emery pada laga di Tupras Stadium, Istanbul, Turki, Kamis (21/5), itu dicetak Youri Tielemans, Emiliano Buendia, dan Morgan Rogers.

Kemenangan ini sekaligus menegaskan reputasi Unai Emery sebagai spesialis kompetisi antarklub kasta kedua Eropa, dengan lima trofi dari tiga klub berbeda, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Aston Villa membuka keunggulan menjelang akhir babak pertama melalui Tielemans pada menit ke-40.

Gol berawal dari situasi sepak pojok setelah upaya Lucas Digne dari sisi kiri diblok pertahanan Freiburg.

Morgan Rogers yang mengambil tendangan sudut mengirim umpan ke tepi kotak penalti.

Tielemans menyambut bola dengan tendangan voli keras yang meluncur ke sudut kiri bawah gawang Freiburg tanpa mampu diantisipasi Noah Atubolu.

Aston Villa nyaris menambah keunggulan lewat skema serupa beberapa menit kemudian.