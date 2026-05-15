Aston Villa vs Liverpool, Emery Bertekad Bawa Timnya Taklukkan The Reds

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa akan menjamu Liverpool di Stadion Villa Park, Birmingham, pada lanjutan Liga Inggris, Sabtu dini hari nanti.

Pelatih Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya bertekad menang melawan The Reds.

Dia menilai pertandingan melawan Liverpool tidak akan mudah. Sebab, The Reds difavoritkan dan juara bertahan, walaupun poin mereka sama.

"Kini yang terpenting adalah bagaimana kami menguji diri, bermain melawan mereka," kata Emery dalam laman Aston Villa pada Jumat (15/5).

“Semuanya sangat penting saat ini. Bagaimana kami mencapai akhir musim dengan target yang begitu dekat," ungkap Emery

Dia menganggap Liverpool ditangani oleh pelatih yang fantastis Arne Slot dan diperkuat para pemain berkualitas.

Villa berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 36 laga, sama dengan Liverpool di posisi keempat.

Seandainya mengalahkan Liverpool, Villa bisa mengakhiri musim di lima besar sehingga lulus ke Liga Champions musim depan. (antara/jpnn)