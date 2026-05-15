menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Aston Villa vs Liverpool, Emery Bertekad Bawa Timnya Taklukkan The Reds

Aston Villa vs Liverpool, Emery Bertekad Bawa Timnya Taklukkan The Reds

Aston Villa vs Liverpool, Emery Bertekad Bawa Timnya Taklukkan The Reds
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Aston Villa Unai Emery. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa akan menjamu Liverpool di Stadion Villa Park, Birmingham, pada lanjutan Liga Inggris, Sabtu dini hari nanti.

Pelatih Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya bertekad menang melawan The Reds.

Dia menilai pertandingan melawan Liverpool tidak akan mudah. Sebab, The Reds difavoritkan dan juara bertahan, walaupun poin mereka sama.

Baca Juga:

"Kini yang terpenting adalah bagaimana kami menguji diri, bermain melawan mereka," kata Emery dalam laman Aston Villa pada Jumat (15/5). 

“Semuanya sangat penting saat ini. Bagaimana kami mencapai akhir musim dengan target yang begitu dekat," ungkap Emery

Dia menganggap Liverpool ditangani oleh pelatih yang fantastis Arne Slot dan diperkuat para pemain berkualitas.

Baca Juga:

Villa berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 36 laga, sama dengan Liverpool di posisi keempat.

Seandainya mengalahkan Liverpool, Villa bisa mengakhiri musim di lima besar sehingga lulus ke Liga Champions musim depan. (antara/jpnn)

Aston Villa vs Liverpool di Liga Inggris, Unai Emery bertekad bawa timnya raih poin penuh di kandang sendiri.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI