Astra Agro Berbagi Kiat Operasional Terbaik & Komitmen Keberlanjutan Dalam Bisnis Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Vice President of Corporate Communicaton PT Astra Agro Lestari Tbk, Mochamad Husni mengatakan praktik operasional terbaik dan komitmen keberlanjutan menjadi kunci bisnis minyak sawit yang berkesinambungan bukan hanya secara komersial, tetapi juga sangat penting untuk mensejahterakan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Mochamad Husni pada Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta yang menggelar Visit Emiten 2026.

Kali ini, kegiatan rutin yang diadakan dalam rangka memperluas pemahaman mahasiswa mengenai dunia investasi dan korporasi itu dilangsungkan dengan mengunjungi PT Astra Agro Lestari Tbk, perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional dengan kode saham AALI.

Menurut Project Officer Visit Emiten 2026, Dinda Suci Batalano, tema kegiatan dipilih untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya melihat nilai investasi dari aspek bisnis dan keberlanjutan perusahaan.

“Melalui kunjungan edukasi ini, kami berharap peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan mendalam mengenai dunia industri serta pasar modal,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Astra Agro Lestari Tbk yang telah membuka ruang belajar bagi mahasiswa.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Astra Agro Lestari yang telah menerima dan membuka ruang belajar bagi kami pada hari ini,” tuturnya.

Mochamad Husni, menyambut baik kunjungan mahasiswa KSPM FEB UPN Veteran Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya perusahaan membuka ruang edukasi bagi generasi muda mengenai korporasi dan pasar modal.