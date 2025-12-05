Astra Agro Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) menyalurkan bantuan kepada para korban bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatra.

Perseroan berharap uluran bantuan yang diberikan mampu meringankan penderitaan para korban, serta mempercepat pemulihan area yang terdampak bencana.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Astra Agro Tingning Sukowignjo menyampaikan duka cita serta keprihatinan yang mendalam atas dampak bencana yang mengakibatkan korban jiwa, korban luka, dan kerugian material bagi yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

“Prioritas kami saat ini adalah mengutamakan kemanusiaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk memastikan bantuan (makanan, obat-obatan, kebutuhan pokok) tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada para korban yang terdampak,” ungkapnya.

Pasca-bencana banjir, perseroan melalui asosiasi ikut berpartisipasi dalam mengirimkan bantuan kepada para korban di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Tidak hanya melalui asosiasi, Astra Agro mengambil inisiatif langsung, menembus akses yang terputus dan sulit untuk mendistribusikan logistik bantuan ke 10 desa di Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Barat.

Astra Agro secara aktif juga melindungi kawasan High Conservation Value (HCV), memantau area sensitif terhadap keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.(chi/jpnn)