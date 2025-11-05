Astra Apresiasi 5 Generasi Muda Penggerak Bangsa dalam SATU Indonesia Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dari Sumatera Utara hingga Jawa Timur, lima generasi muda Indonesia berhasil mencuri perhatian Astra lewat kontribusi nyata mereka untuk masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Astra menganugerahi penghargaan 16th SATU Indonesia Awards 2025 pada Selasa (5/11), sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan dedikasi mereka di bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi.

Acara ini dihadiri jajaran Direksi dan Eksekutif Astra, Dewan Juri SATU Indonesia Awards, serta sejumlah penerima penghargaan dari periode 2010–2024.

“Generasi muda merupakan pencipta masa depan dengan inovasi dan kreasi. Astra melalui SATU Indonesia Awards yang telah mencapai tahun ke-16 berupaya menjadi jembatan agar semangat, kepedulian, dan karya anak muda dapat bertemu dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan perubahan yang bukan hanya terasa hari ini, tetapi juga berarti bagi masa depan bangsa. Hal ini merupakan wujud komitmen Astra untuk senantiasa mendorong perubahan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Kelima penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2025:

Alvin Henri (Sumatera Utara) – Bidang Kesehatan, Sahabat Dokter Masa Depan Pendiri Medsense Your Study Buddy, platform edukasi medis digital yang telah digunakan lebih dari 200 ribu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Alvin menghadirkan ruang belajar inklusif dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur, menjembatani kesenjangan akses pendidikan medis.

Imelda Riris Damayanti (DKI Jakarta) – Bidang Pendidikan, Pelindung Harapan di Ruang Kerja

Melalui Never Okay Project (NOP), Imelda dan timnya aktif mencegah kekerasan seksual di ruang kerja dan pendidikan.