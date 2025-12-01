Astra Auto Fest 2025 Digelar Pekan Ini, Ada Test Drive Berhadiah Mobil & Motor

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Astra Grup bakal kembali menggelar pameran otomotif bertajuk Astra Auto Fest 2025 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang, pada 5-7 Desember 2025.

Pameran yang tiap tahun digelar itu akan menghadirkan 25 unit bisnis Grup Astra dalam satu pengalaman yang terintegrasi.

Project Director Astra Auto Fest 2025 Yagimin mengatakan ajang ini adalah momen untuk merasakan produk dan layanan bisnis Grup Astra dalam satu pengalaman yang terintegrasi.

"Pengunjung bisa menemukan beragam pilihan kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan komersial, sekaligus menikmati berbagai program spesial yang hanya dihadirkan selama penyelenggaraan acara,” ungkap Yagimin pada saar peres conference di Jakarta Selatan, Senin (1/12).

Astra Auto Fest 2025 menghadirkan berbagai lini bisnis otomotif dan mobilitas Astra, mulai dari Toyota by Auto2000, Astra Daihatsu, Astra Isuzu, BMW Astra, Lexus, Astra Motor, Astra UD Trucks, Astra Otoparts, MODA, dan OLXmobbi.

“Ini bukan sekadar pameran, tetapi sebuah kesempatan untuk mendapatkan penawaran eksklusif,” tambah Yagimin.

Selama pameran berlangsung, pengunjung bisa mencoba langsung melalui sesi test drive mulai dari Toyota Veloz Hybrid, Daihatsu Rocky Hybrid, BMW X3, Isuzu MU-X 4x4, Lexus LM, dan model mobil lainnya.

Sementara itu ada juga test ride motor Honda seperti CUV E dan EM1, PCX Roadsync, ADV Roadsync, Vario 160, CB150X, dan motor sport fairing CBR 250.