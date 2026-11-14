Astra Auto Fest 2026 Tebar Promo, Beli Motor Sport Berpeluang Bawa Pulang CBR250
jpnn.com, TANGERANG - Astra Auto Fest 2026 resmi digelar di Astra Biz Center, BSD, Tangerang pada Jumat (13/11).
Festival yang berlangsung pada 13–15 November 2026 itu menawarkan sejumlah promo menarik kepada para pengujung.
Salah satunya pembelian sepeda motor pada saat pameran tersebut.
Bagi pengujung yang melakukan pembelian sepeda motor mendapatkan sejumlah benefit.
Semisal untuk pembelian motor Honda CBR 1000 gratis Honda CBR250, hemat angsuran sampai Rp10,2 juta, diskon angsuran Rp168 ribu khusus untuk Bigbike dengan tenor mulai 24 bulan, dan juga cashback dari Bank Saqu.
"Kami kembali menghadirkan Astra Auto Fest 2026 sebagai ajang tahunan yang menghadirkan kolaborasi berbagai portofolio bisnis Astra," kata Presiden Direktur Astra Rudy.
Mengusung tema Drive the Adventure, Play in Motion, Astra Auto Fest 2026 diikuti oleh perusahaan-perusahaan grup Astra di antaranya Astra Daihatsu, Auto2000, Astra Isuzu, BMW Astra, Lexus, Astra UD Trucks, Astra Motor, OLXmobbi, Astra Otoparts, TRAC, dan MODA, hingga AstraWorld.
Selain itu, Astra Auto Fest 2026 juga menghadirkan layanan keuangan dengan beragam produk dan layanan yang relevan untuk menjawab kebutuhan berbagai segmen pelanggan, yaitu ACC, TAF, FIFGROUP, Garda Oto dari Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Bank Saqu
dan SANF.
Astra Auto Fest 2026 resmi digelar di Astra Biz Center, BSD, Tangerang pada Jumat (13/11). Simak selengkapnya di sini.
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