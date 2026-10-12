Astra Bersama Pemkab Banyuwangi Perkuat Pendidikan di 10 Sekolah Dasar

jpnn.com, JAKARTA - Astra melalui Yayasan Astra dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin kerja sama program pendidikan untuk pembinaan 10 sekolah dasar di Kecamatan Glagah dan Kecamatan Sempu, Sabtu (10/10/2026).

Perjanjian kerja sama ditandatangani di Rumah Dinas Bupati Banyuwangi dengan tema “Bersama Berkarya untuk Pendidikan yang Berdampak”.

“Bagi Astra, semangat (tema) tersebut juga sejalan dengan filosofi Catur Dharma Astra pada butir yang pertama, yaitu ‘Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.’ Filosofi ini menjadi landasan bagi Astra untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat, termasuk melalui bidang pendidikan,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra sekaligus Ketua Pengawas Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (Yayasan Astra - YPA MDR) Boy Kelana Soebroto.

Kerja sama ini dilakukan Yayasan Astra - YPA MDR yang merupakan salah satu dari sembilan yayasan di bawah naungan Astra yang berfokus meningkatkan standar guru dan program sekolah yang berkelanjutan.

Perjanjian ditandatangani oleh Boy Kelana Soebroto, Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR Gunawan Salim, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pembinaan sekolah berlangsung selama lima tahun. Pada tahun pertama, pembinaan jenjang SD akan mengintegrasikan Pilar Karakter dan Pilar Akademik.

Pembinaan yang saling melengkapi ini bertujuan menumbuhkan nilai-nilai karakter sekaligus memperkuat kompetensi guru dan siswa agar semakin siap menghadapi tantangan pendidikan ke depan.

Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR Gunawan Salim menyampaikan kerja sama ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi sekolah di Banyuwangi untuk tumbuh dan berkembang.