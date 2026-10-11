Astra & BKKBN Bersinergi Mencegah Stunting di Sukabumi, Jangkau 674 Keluarga

jpnn.com, SUKABUMI - PT Astra International Tbk (Astra) terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui program Desa Sejahtera Astra.

Kali ini, Astra menggandeng Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Desa Gedepangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), khususnya lewat program Kader Gizi Sahabat Keluarga yang melibatkan kader kesehatan di tingkat desa.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengunjungi langsung Desa Sejahtera Astra Gedepangrango pada Jumat (9/10/2026). Kunjungan ini sekaligus untuk melihat pelaksanaan program pencegahan stunting yang didukung Astra.

Isyana mengapresiasi keterlibatan Astra sebagai orang tua asuh dalam program GENTING.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

"Kami optimistis angka stunting akan terus bisa ditekan. Kami melakukan berbagai kolaborasi, seperti hari ini menggandeng Astra. Ke depan diharapkan makin banyak perusahaan yang akan terlibat dengan upaya pencegahan stunting," ujar Isyana.

Dalam kunjungan tersebut, Isyana didampingi Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti dan Penggerak Desa Sejahtera Astra Gedepangrango Ending Khoerudin.