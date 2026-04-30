Astra Bukukan Laba Rp 5,85 Triliun di Kuartal I 2026

Astra Bukukan Laba Rp 5,85 Triliun di Kuartal I 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk membukukan laba bersih Rp 5,85 triliun pada kuartal I-2026. Angka ini turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,93 triliun.

Presiden Direktur Astra Rudy menyebut pelemahan kinerja terutama berasal dari lini usaha alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi

“Pada kuartal I-2026, laba Grup menurun terutama disebabkan oleh kontribusi yang lebih rendah dari divisi alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi. Namun, bisnis-bisnis lainnya mencatatkan kinerja yang lebih baik, sehingga dapat mengimbangi sebagian dari penurunan tersebut,” ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4).

Dari sisi pendapatan, Astra membukukan Rp 78,67 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini, turun 6 persen secara tahunan dibandingkan Rp 83,36 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan terjadi pada beberapa lini usaha utama. Pendapatan dari penjualan barang turun 7,1 persen menjadi Rp 53,74 triliun, sementara segmen jasa dan sewa melemah 6,19 persen menjadi Rp 16,43 triliun.

Di sisi lain, bisnis jasa keuangan justru mencatat pertumbuhan 6,80 persen menjadi Rp 8,49 triliun.

Sejalan dengan penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan juga ikut turun 4,72 persen menjadi Rp 63,17 triliun, dibandingkan Rp 66,30 triliun pada kuartal I-2025.

Rudy menilai ke depan kondisi pasar masih dibayangi ketidakpastian global, termasuk tensi geopolitik yang meningkat.

