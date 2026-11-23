jpnn.com, JAKARTA - Astra melalui Yayasan Astra bersama Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu, menjalin kerja sama Program Bantuan Pendidikan untuk pembinaan 14 sekolah negeri di Kecamatan Air Periukan pada Jumat (20/11/2026).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Pendidikan Berkualitas, Bersama Membangun Masa Depan”.

Kerja sama antara Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (Yayasan Astra - YPA MDR) yang berfokus pada bidang pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Seluma menjadi langkah bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pembinaan sekolah yang berkelanjutan. Sebanyak 14 sekolah akan mendapatkan pendampingan yang terdiri dari 9 SD, 4 SMP, dan 1 SMK.

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Chief of Corporate Affairs Astra sekaligus Ketua Pengawas Yayasan Astra - YPA MDR Boy Kelana Soebroto menyampaikan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen kontribusi sosial berkelanjutan Astra dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, sejalan dengan semangat perusahaan menjelang usia ke-70 tahun untuk berkarya dan tumbuh bersama Indonesia.

“Bagi Astra, komitmen ini sejalan dengan butir pertama filosofi Catur Dharma, yaitu ‘Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.’ Kami meyakini bahwa kemajuan dunia usaha perlu berjalan bersama dengan kemajuan masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap pendidikan,” ujar Boy Kelana.

Program pembinaan Yayasan Astra - YPA MDR akan berlangsung selama lima tahun dengan mengintegrasikan empat pilar pembinaan, yaitu Karakter, Akademik, Kecakapan Hidup, serta Seni dan Budaya.

Pendekatan ini bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh sekaligus meningkatkan kompetensi guru dan kapasitas sekolah secara berkelanjutan.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat mendampingi sekolah dalam mengembangkan potensi guru dan peserta didik secara berkelanjutan. Dengan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, kami ingin mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Kabupaten Seluma,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra - YPA MDR Gunawan Salim.