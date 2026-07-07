Astra Dukung Kemenekraf Bawa 100 Brand Indonesia Tampil di MASA Singapore 2026

jpnn.com, SINGAPURA - PT Astra International Tbk kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong ekonomi kreatif Indonesia.

Kali ini, Astra mendukung penyelenggaraan MASA Singapore 2026: A Sight Into Indonesia's Golden Era yang menjadi panggung bagi lebih dari 100 jenama dan kreator Indonesia untuk memperkenalkan karya mereka kepada pasar internasional.

Ajang yang digelar di Singapura itu menghadirkan pelaku industri kreatif dari berbagai sektor, mulai dari fesyen, desain, arsitektur, seni, musik, kuliner, hingga hospitality.

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Mereka memamerkan produk dan karya unggulan kepada masyarakat internasional sebagai bagian dari upaya memperluas pasar sekaligus memperkenalkan potensi kreatif Indonesia.

Pembukaan MASA Singapore 2026 dihadiri Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Singapura H.E. Hotmangaradja Pandjaitan, Direktur Eksekutif MASA Heliandi Fajar Saputra, Impact Advisor MASA Tiara Josodirjo, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, mitra, pelaku industri kreatif, serta tamu undangan dari Indonesia dan Singapura.

"Kami mengapresiasi dukungan Astra terhadap penyelenggaraan MASA Singapore 2026 sebagai upaya memperkenalkan kreativitas Indonesia kepada dunia. Kemajuan industri kreatif Indonesia membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan agar dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan partisipasi PT Astra International Tbk dalam ajang tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui penguatan ekosistem industri kreatif.

"Momentum ini bukan sekadar menandai dimulainya sebuah pameran, tetapi juga mencerminkan semangat Astra untuk menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sebagaimana tercermin dalam filosofi Catur Dharma. Melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, Astra terus berupaya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Kami berharap MASA dapat menjadi wadah yang memperkuat industri kreatif Indonesia, membuka lebih banyak peluang bagi para pelaku usaha kreatif untuk berkembang, serta memperkenalkan potensi Indonesia kepada masyarakat internasional," ujar Boy.