Astra Honda Motor Sapa Pengunjung IMOS 2026 dengan Tema Hangat Satu Hati
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Memanfaatkan panggung Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, PT. Astra Honda Motor (AHM) menyapa pengunjung lewat tema hangat “Terima Kasih Selalu Satu Hati”.
Alih-alih sekadar memajang deretan motor, AHM menata area pamerannya menyerupai cerminan ragam karakter pengendara.
Pengunjung bisa langsung menelusuri zona yang paling sesuai dengan keseharian mereka—mulai dari Urban, Big Scooter, Fashion, Lifestyle, Explorer, Racing, hingga zona kendaraan listrik (EV).
Di sudut Lifestyle, Honda Super Cub C125 sukses menjadi magnet perhatian.
Motor bebek legendaris berdesain retro ini tampil lebih segar lewat tiga balutan warna baru: Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.
Tampilan klasiknya tetap terjaga, tetapi terasa makin relevan dengan selera masa kini.
Di balik ragam model yang dipamerkan, tersimpan langkah serius AHM menatap masa depan jalanan yang lebih hijau.
Pengembangan mesin hemat bahan bakar terus disempurnakan, dibarengi kesiapan teknologi untuk mengakomodasi bahan bakar bioetanol serta perluasan lini motor listrik.
Memanfaatkan panggung Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026, PT. Astra Honda Motor (AHM) menyapa pengunjung lewat tema hangat “Terima Kasih Selalu Satu Hati”.
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