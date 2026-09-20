Astra Kembali Raih Dua Penghargaan dalam Fortune Indonesia 100 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk, yang didukung lebih dari 190.000 karyawan, kembali masuk dalam daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia melalui Fortune Indonesia 100 2026.

Astra juga meraih penghargaan Fortune Indonesia Outstanding Growth 2026: Biggest Company by Total Employees dari Fortune Indonesia dalam Fortune Indonesia 100 Gala yang diselenggarakan di Jakarta (17/9).

Fortune Indonesia 100 merupakan daftar tahunan yang menghadirkan 100 perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pemeringkatan Fortune Indonesia 100 2026 dilakukan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit untuk tahun 2025, dengan menggunakan sejumlah indikator utama, yaitu pendapatan, laba bersih, total aset, ekuitas, dan kapitalisasi pasar.

Dalam Fortune Indonesia 100 2026, Astra menempati peringkat ke-4.

Sementara itu, penghargaan Fortune Indonesia Outstanding Growth 2026: Biggest Company by Total Employees merupakan apresiasi kepada Astra sebagai perusahaan dengan jumlah karyawan terbesar.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai penyemangat bagi seluruh Insan Astra untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan kegiatan usaha dan berkontribusi bagi Indonesia. Menjelang tujuh dekade perjalanan Astra, kami berharap dapat terus berkarya dan tumbuh bersama Indonesia serta menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Insan Astra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan untuk berkontribusi bagi Indonesia.