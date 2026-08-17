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Astra Kirim Bantuan 5.000 Paket Sembako hingga Starlink ke NTT

Astra Kirim Bantuan 5.000 Paket Sembako hingga Starlink ke NTT
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Presiden Direktur Astra Rudy dalam upacara bendera peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Astra Management Development Institute (AMDI) Jakarta, Senin (17/8/2026). Foto: dok Astra

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera dan sejumlah kegiatan bersama di lingkungan perusahaan, Senin (17/8).

Peringatan yang diikuti jajaran direksi dan karyawan itu sekaligus menjadi momentum bagi Astra untuk memperkuat komitmen berkarya dan tumbuh bersama Indonesia.

Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang diusung dalam HUT ke-81 RI dinilai tidak hanya menjadi pesan dalam perayaan kemerdekaan.

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Astra memaknainya sebagai dorongan untuk terus menghadirkan kontribusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengajak kita untuk melihat kemerdekaan bukan hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi juga sebagai semangat yang terus kita hidupkan melalui karya dan kontribusi. Astra berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat melalui kolaborasi dan kontribusi yang memberikan manfaat, serta terus mengambil peran dalam mendukung kemajuan Indonesia. Kami berharap semangat kemerdekaan ini dapat terus menjadi penggerak bagi insan Astra untuk berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Komitmen tersebut dijalankan melalui empat bidang kontribusi sosial berkelanjutan Astra, yakni kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan.

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Program sosial Astra berfokus pada pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui Desa Sejahtera Astra. Saat ini, terdapat lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di 35 provinsi.

Astra mencatat manfaat program tersebut telah dirasakan oleh lebih dari 3 juta orang.

Di tengah peringatan kemerdekaan, Astra turut menyalurkan kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT)

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