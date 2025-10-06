Astra Motor NTB Percaya Diri Bisa Gaet Konsumen Muda Lewat New Honda ADV160

jpnn.com, LOMBOK - Kehadiran New Honda ADV160 diharapkan mampu mendongkrak penjualan big skutik Honda di area Nusa Tenggara Barat (NTB).

Marketing Manager Astra Motor NTB, Adrian Arlim optimistis penjualan New Honda ADV160 bisa mencapai 200-an unit per bulan.

"Honda ADV160 kami targetkan 200 unit per bulan. Jadi 600 unit sampai akhir tahun, karena unitnya juga baru kami distribusikan per Oktober ke diler."

"Dari sisi harga kami cukup optimistis, kami cukup pede bisa memberi pilihan baru bagi konsumen," ujar Adrian Arlim, di Lombok, NTB, Senin (6/10).

Dengan kehadiran New Honda ADV160 yang makin lengkap dari sisi fitur dan teknologi, big skutik teranyar dari Honda itu diharapkan bisa menyasar anak muda.

Pasalnya desain yang ditampilkan juga makin agresif dan sporty, ditambah fitur anyar RoadSync.

"ADV baru kami menyasar anak muda dan juga pelajar. Karena DNA sport cukup menempel di NTB," ungkap Adrian.

New Honda ADV160 mengandalkan mesin 156,9 cc 4-katup eSP+ berpendingin cairan, tenaga 11,8 kW (16 PS) 8.500 rpm, torsi 14,7 Nm 6.500 rpm, transmisi otomatis V-Matic, dan suspensi depan teleskopik dengan suspensi belakang twin subtank.