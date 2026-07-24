Astra Perkuat Desa Bugisan Klaten, Wisata Candi Plaosan Dongkrak Pendapatan UMKM

jpnn.com - PT Astra International Tbk memperkuat pengembangan Desa Sejahtera Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, sebagai destinasi wisata budaya berbasis masyarakat.

Pengembangan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Candi Plaosan serta memperluas manfaat ekonomi bagi warga.

Candi Plaosan menjadi salah satu daya tarik utama Desa Sejahtera Astra Bugisan. Situs bersejarah tersebut merepresentasikan harmoni budaya Hindu dan Buddha yang turut menjadi identitas desa dalam mengembangkan wisata berbasis budaya.

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Astra mendampingi warga Bugisan sejak 2022 melalui program yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.

Program itu telah menjangkau lebih dari 3.000 warga serta mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sejahtera Astra Bugisan hingga 31 persen.

Chief Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan pengembangan potensi lokal perlu dilakukan melalui kolaborasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

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“Astra meyakini bahwa setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Astra berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi lokal agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, Astra mendukung pelaksanaan posyandu yang terintegrasi bagi balita, remaja, dan lansia.