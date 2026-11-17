jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menyiapkan langkah penataan portofolio bisnis dengan target realokasi aset bersih senilai sekitar Rp10 triliun hingga 2030.

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat imbal hasil bagi pemegang saham.

Rencana itu dipaparkan dalam Investor Day 2026 yang digelar Astra, Senin (16/11).

Baca Juga: Desa Sejahtera Astra Sasak Ende Gerakkan Ekonomi Warga Lewat Budaya Lokal

Dalam kesempatan tersebut, perusahaan mengungkap perkembangan pelaksanaan peta jalan strategis yang pertama kali diumumkan pada Mei 2026, berikut target keuangan yang ingin dicapai dalam empat tahun mendatang.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan, perusahaan terus menerjemahkan perubahan arah strategi tersebut menjadi langkah konkret di seluruh lini bisnis.

"Sejak diumumkannya reposisi strategi Astra pada bulan Mei tahun ini, kami terus berfokus menerjemahkan arah strategi tersebut ke dalam langkah-langkah yang konkret di seluruh Grup," ujar Rudy dalam keterangannya.

Menurutnya, langkah tersebut mencakup penguatan bisnis inti, peningkatan akuntabilitas, penataan pengelolaan portofolio usaha, serta penerapan disiplin dalam mengalokasikan modal.

"Secara keseluruhan, langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing Astra sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan," lanjutnya.