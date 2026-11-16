Astra Sabet 2 Penghargaan ESG Asia Berkat Pemberdayaan Desa & Efisiensi Energi

jpnn.com - Program pemberdayaan desa yang dijalankan PT Astra International Tbk mencatatkan capaian ekspor senilai sekitar Rp411 miliar. Sebanyak 492 desa binaan perusahaan telah berhasil memasarkan produknya ke 26 negara hingga 2025.

Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi program Desa Sejahtera Astra yang mengantarkan perusahaan meraih penghargaan Gold Winner kategori Relations with Local Communities dalam ajang Asia ESG Positive Impact Awards 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tak hanya pemberdayaan masyarakat, Astra juga membawa pulang penghargaan Bronze Winner kategori Energy Efficiency melalui program Astra Green Energy (AGEn), yang berfokus pada peningkatan efisiensi energi di lingkungan Grup Astra.

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Dua penghargaan tersebut diberikan dalam ajang regional yang berlangsung pada Rabu (4/11).

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan penghargaan itu menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

"Kami memaknai penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Boy dalam keterangan resmi Astra.

Ia berharap berbagai inisiatif yang telah dijalankan dapat diperluas sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan berkelanjutan.

"Harapan kami, berbagai inisiatif yang telah dijalankan dapat terus berkembang, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama menghadirkan perubahan positif bagi Indonesia," lanjutnya.