Astra Siaga Lebaran 2026 Hadir di Jalur Strategis Mudik, Ribuan Teknisi Siaga

Kick Off Astra Siaga Lebaran 2026 digelar pada Jumat (13/3) dan dihadiri oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, jajaran Direksi Astra, serta para eksekutif Grup Astra yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Astra kembali menghadirkan program Astra Siaga Lebaran 2026 untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik masyarakat.

Program yang telah berjalan lebih dari 15 tahun ini menghadirkan berbagai layanan terpadu di jalur strategis mudik nasional, mulai dari bengkel siaga, pos istirahat pemudik, hingga layanan bantuan darurat bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kick Off Astra Siaga Lebaran 2026 digelar pada Jumat (13/3) dan dihadiri oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, jajaran Direksi Astra, serta para eksekutif Grup Astra yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

Direktur Astra Thomas Junaidi Alim Wijaya mengatakan bahwa Astra Siaga Lebaran merupakan bentuk kontribusi Astra dalam mendukung perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Astra melalui Astra Siaga Lebaran terus berupaya memberikan dukungan bagi pelanggan yang melakukan perjalanan mudik. Melalui berbagai layanan yang disiagakan di jalur-jalur utama, kami berharap pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan tenang,” ujar Thomas.

Dalam pelaksanaan tahun ini, sebanyak 600 teknisi mobil dan 1.092 teknisi sepeda motor Honda akan disiagakan di berbagai titik strategis jalur mudik nasional sebagai berikut:

Layanan Terpadu Kendaraan Roda Empat

Periode layanan kendaraan roda empat berlangsung pada 17–24 Maret 2026, meliputi:

