Astra Umumkan 10 Finalis SATU Indonesia Awards 2026, Ajak Publik Pilih Favorit

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 10 anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berhasil melaju ke babak final SATU Indonesia Awards 2026 yang diselenggarakan Astra. Mereka terpilih dari 19.155 pendaftar yang mengikuti ajang apresiasi bagi generasi muda tersebut.

Dalam penyelenggaraannya yang ke-17, Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards kembali menghadirkan anak-anak muda dengan beragam inovasi untuk menjawab persoalan di lingkungan masing-masing.

Mulai dari perbaikan gizi anak, pemerataan pendidikan, pelestarian pangan lokal, pemberdayaan ekonomi perempuan, hingga pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan peternakan.

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Kesepuluh finalis telah melewati proses penjaringan dan seleksi oleh dewan juri. Mereka kini bersiap mengikuti penjurian akhir untuk menentukan penerima penghargaan SATU Indonesia Awards 2026.

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap generasi muda yang berkontribusi memberikan solusi bagi masyarakat.

"Bagi Astra, berkarya dan tumbuh bersama Indonesia berarti terus menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Melalui SATU Indonesia Awards, kami mengapresiasi generasi muda yang mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan di sekitarnya melalui lima bidang, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi. Ini inspirasi untuk anak muda agar terus berkarya, berkolaborasi, dan berkontribusi," ujar Boy dalam keterangannya.

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Tahun ini, SATU Indonesia Awards mengusung semangat "Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia", sejalan dengan tema peringatan 70 tahun Astra pada 2027.

Berbagai program yang dikembangkan para finalis berangkat dari kebutuhan masyarakat di daerah.