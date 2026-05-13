Astra Women Network 2026: Pemberdayaan Menuju Dampak Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Astra terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif melalui berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan kepemimpinan perempuan di lingkungan grup.

Salah satu inisiatif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Astra Women Network 2026 bertema “Women Empowered: From Empowerment to Impact” yang berlangsung di Menara Astra, Jakarta, pada Selasa (12/5).

Tema ini mencerminkan semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer serta Eksekutif Astra dan Grup Astra yang memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia termasuk Perempuan Astra untuk senantiasa berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Astra melalui Astra Women Network 2026 yang secara konsisten menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Astra Women Network 2026 menghadirkan narasumber inspiratif, yaitu Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi dan Ketua Pengurus Perempuan Astra sekaligus CEO AstraPay Rina Apriana, yang berbagi pengalaman serta pembelajaran bagi para Perempuan Astra untuk terus bertumbuh, berani mengambil peran kepemimpinan, dan menciptakan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

Perempuan Astra telah melaksanakan berbagai program penguatan kepemimpinan perempuan melalui kegiatan mentoring dan pembelajaran yang melibatkan peserta dari berbagai perusahaan di lingkungan Grup Astra, baik melalui sesi in-class training, one-on-one mentoring, maupun group mentoring yang berfokus pada penguatan kapabilitas kepemimpinan perempuan serta pengembangan lainnya melalui berbagai program keberagaman dan inklusi.

Hingga 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33%. Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37% dari total jajaran Direksi.