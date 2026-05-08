Astranauts 2026: Akselerasi Transformasi Digital untuk Memperkuat Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Astra kembali menyelenggarakan Astranauts 2026, kompetisi inovasi digital dan konferensi teknologi berskala nasional.

Program tahunan ini bertujuan untuk menjaring ide-ide segar dan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan bisnis nyata dan memberikan dampak untuk ekonomi digital Indonesia.

Tahun ini, Astranauts mengusung tema "ACCELERATE 2026: From Pilot to Business Transformation, Boosting Efficiency and Unlocking New Value", sebuah langkah strategis untuk mempercepat transisi inovasi dari tahap ide menuju implementasi bisnis yang berdampak luas.

Program ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai tantangan bisnis di Grup Astra, serta menghadirkan solusi digital yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan dampak nyata bagi industri serta masyarakat Indonesia.

“Astranauts 2026 mencerminkan komitmen Astra untuk fokus pada skalabilitas. Kita tidak hanya bicara soal prototipe, melainkan bagaimana solusi tersebut bisa diadopsi oleh bisnis, serta mampu meningkatkan efisiensi dan menciptakan value bagi bisnis,” ujar Chief of Group Digital Strategy Astra Paul Soegianto.

Astranauts 2026 membuka ruang bagi para inovator untuk menyelesaikan business challenge dari perusahaan-perusahaan Grup Astra yaitu PT Astra Honda Motor (AHM), PT Federal International Finance (FIFGROUP), PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining), PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT Astra International Tbk - UD Trucks Sales Operation (Astra UD Trucks).

Selain itu, Astranauts juga memiliki Cross-Industry Challenge yang mencari solusi inovatif yang dapat berkontribusi di delapan area yaitu Otomotif & Mobilitas, Jasa Keuangan, Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, Agribisnis, Infrastruktur, Teknologi Informasi, Properti, dan Kesehatan.

Pendaftaran peserta dibuka mulai 7 Mei hingga 14 Juni 2026 melalui laman resmi astradigital.id/astranauts.