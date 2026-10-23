AstraZeneca Indonesia Kembali Dinobatkan Sebagai Best Place to Work

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca Indonesia meraih penghargaan sebagai Best Place to Work 2026, dalam tahun kelima berturut-turut.

Esra Erkomay Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia mengatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata dari upaya AstraZeneca Indonesia dalam menghadirkan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap karyawan untuk berkembang, berkolaborasi, dan ikut mewujudkan tujuan perusahaan.

Pada 2026, AstraZeneca Indonesia membukukan skor sertifikasi sebesar 85%, dengan 94% karyawan menempatkan perusahaan ini sebagai salah satu tempat kerja idaman mereka.

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“Meraih penghargaan Best Place to Work lima tahun berturut-turut punya arti yang sangat dalam bagi kami. Ini adalah cerminan dari budaya kerja yang kami bangun bersama di AstraZeneca Indonesia. Yang membuat penghargaan ini istimewa adalah karena penilaiannya datang langsung dari suara karyawan kami sendiri," ujar Esra.

"Masukan mereka membantu kami memahami apa yang sudah berjalan baik, dan di sisi mana kami masih bisa berbenah. Bagi kami, sertifikasi ini bukan garis finis, melainkan pengingat untuk terus mendengarkan, belajar, dan menghadirkan tempat kerja di mana setiap karyawan bisa tumbuh dan berkontribusi,” imbuhnya.

Dalam penilaian 2026, beberapa aspek yang menjadi kekuatan utama AstraZeneca Indonesia antara lain purpose and pride (tujuan dan kebanggaan), people and culture (orang dan budaya), growth and development (pertumbuhan dan pengembangan), serta workplace and wellbeing (lingkungan kerja dan kesejahteraan).

Selain itu, perusahaan juga terus terbuka terhadap masukan karyawan untuk memperkuat keterlibatan, apresiasi, dan cara kerja yang lebih baik.

Bagi AstraZeneca Indonesia, penghargaan ini jauh lebih bermakna daripada sekadar sertifikasi tahunan.