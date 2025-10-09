AstraZeneca & Plan Indonesia Dorong Kepemimpinan Perempuan Muda Lewat Girls Take Over 2025

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) mendorong kepemimpinan perempuan muda melalui program Girls Take Over.

Diselenggarakan setiap tahun dalam rangka Hari Anak Perempuan Internasional pada 11 Oktober, program ini menjadi bagian dari kampanye global #GirlsBelongHere untuk meningkatkan kesadaran atas faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender, sekaligus memberikan pengalaman kepemimpinan yang bermakna bagi generasi muda perempuan.

Melalui program Girls Take Over ini, AstraZeneca dan Plan Indonesia membuka ruang bagi remaja perempuan, khususnya pada jenjang usia 15-24 tahun untuk mengambil peran strategis di posisi kepemimpinan sekaligus menyuarakan gagasan mereka dalam menghadirkan solusi kesehatan yang lebih inklusif demi mewujudkan kesetaraan kesehatan, terutama terkait penanggulangan penyakit tidak menular.

Baca Juga: AstraZeneca Indonesia Turut Menyoroti Penanganan Pasien Pernapasan Kronis

Tiga remaja perempuan terpilih mendapat kesempatan selama satu hari untuk memimpin dan mengambil alih peran sebagai Presiden Direktur serta Business Unit Director Respiratory, Immunology, Vaccine and Immune Therapies (RIVI) di AstraZeneca, serta Executive Director di Plan Indonesia.

Mereka juga ikut ambil bagian dalam forum diskusi lintas sektor dengan Kedutaan Besar Swedia, AstraZeneca, dan Plan Indonesia untuk menyuarakan pandangan mereka terkait upaya pencegahan dan promosi kesehatan pada penyakit tidak menular di kalangan remaja.

“Kesempatan bagi remaja perempuan untuk duduk di kursi kepemimpinan, meski hanya sehari, adalah simbol penting bahwa perempuan muda berhak atas ruang yang sama dalam membentuk masa depan. Kami percaya pengalaman ini akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka sekaligus mendorong lahirnya solusi kesehatan yang lebih adil dan setara,” ucap Dini Widiastuti, Executive Director Plan Indonesia.

"Melalui Girls Take Over, kami ingin menegaskan bahwa perempuan muda bagian penting dari solusi. Keterwakilan mereka sejak dini memperkuat sistem kesehatan, dan suara mereka dibutuhkan untuk mendorong inovasi di bidang kesehatan, iklim, dan keberlanjutan. Kami mengapresiasi komitmen AstraZeneca dalam memberdayakan anak muda, yang selaras dengan misi Plan Indonesia untuk menciptakan dunia yang lebih setara dan inklusif," imbuhnya.

Esra Erkomay, Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia menyampaikan percaya anak muda adalah agen perubahan yang mampu membawa dampak besar bagi masa depan kesehatan dan pembangunan bangsa.