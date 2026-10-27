AstyFarm Catat Pertumbuhan Nilai Transaksi 52% di Tokopedia dan TikTok Shop

jpnn.com, JAKARTA - AstyFarm mencatat pertumbuhan nilai transaksi sebesar 52 persen pada kuartal III/2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Chief Visionary Officer AstyFarm Asty Ananta berbagi cerita tentang inovasi tomat ceri dengan rasa manis alami dari stevia serta pemanfaatan Tokopedia dan TikTok Shop sejak Februari 2026 untuk memperluas jangkauan pasar hingga 42 kota di Indonesia.

Seiring pertumbuhan bisnis, AstyFarm memperluas lahan produksi dari 2 menjadi 12 hektare dan kini mendukung sekitar 300 pekerja, termasuk 150 petani lokal, di antaranya ibu rumah tangga di sekitar perkebunan.

Perjalanan AstyFarm mencerminkan bagaimana pemanfaatan ekosistem digital dapat membantu bisnis lokal memperluas pasar, mengembangkan usaha, dan menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, sejalan dengan komitmen #BeliLokal Tokopedia dan TikTok Shop.

Local Business Empowerment Tokopedia & TikTok Shop Indonesia Cut Dartina Rinatha bersama Asty Ananta, Chief Visionary Officer AstyFarm, dalam sesi talkshow di Perkebunan AstyFarm, Jakarta Utara pada Selasa (27/10), membahas peluang pertumbuhan bisnis pangan lokal melalui pemanfaatan ekosistem digital dan Discovery Commerce, yang membantu pelaku usaha lokal memperkenalkan keunggulan produk serta menjangkau lebih banyak konsumen.

Acara ini menjadi bagian dari upaya Tokopedia dan TikTok Shop untuk mengangkat perjalanan AstyFarm sebagai pelaku usaha lokal serta menunjukkan bagaimana pemanfaatan ekosistem discovery commerce dalam inisiatif #BeliLokal dapat membantu memperkenalkan produk lokal kepada lebih banyak konsumen dan membuka peluang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. (rhs/jpnn)