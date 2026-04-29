Asuransi AIA Fasilitasi Perencanaan Warisan Bagi Lintas Generasi

Asuransi AIA memfasilitasi perencanaan warisan secara aman, terstruktur, dan berkelanjutan bagi lintas generasi. Foto dokumentasi AIA

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA) kembali memperkuat posisinya sebagai mitra keluarga merencanakan masa depan finansial jangka panjang.

Melalui peluncuran produk terbaru bernama AIA Signature Legacy, AIA menghadirkan solusi asuransi jiwa seumur hidup yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perencanaan warisan secara aman, terstruktur, dan berkelanjutan bagi lintas generasi.

"AIA Signature Legacy hadir sebagai jawaban bagi kebutuhan nasabah segmen affluent dan high net-worth (HNW) yang menginginkan kepastian perlindungan sekaligus strategi distribusi warisan yang efektif," kata Presiden Direktur AIA, Harsya Prasetyo, Rabu (29/4).

Produk ini sangat relevan mengingat sebagian besar aset segmen ini sering kali tertanam pada instrumen non-likuid seperti properti, bisnis, dan investasi jangka panjang yang sulit dicairkan secara mendadak.

Dengan AIA Signature Legacy, nasabah mendapatkan solusi strategis untuk memastikan likuiditas yang tepat waktu tanpa mengganggu kesinambungan nilai aset utama keluarga.

"Perencanaan warisan bukan hanya soal nilai angka, melainkan juga tentang menjaga ketenangan pikiran bagi seluruh anggota keluarga di masa depan," ucapnya.

Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, menambahkan bahwa produk yang dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan ini mengusung pendekatan holistik.

AIA Signature Legacy menggabungkan proteksi jiwa dengan perencanaan distribusi kekayaan yang terstruktur sehingga meminimalisir risiko konflik keluarga di kemudian hari.

