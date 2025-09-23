Asuransi ARUNIKA Beri Perlindungan Finansial Seumur Hidup

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life meluncurkan Asuransi Unggulan Pilihan Keluarga 'ARUNIKA', yakni produk asuransi jiwa seumur hidup yang dihadirkan untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis seumur hidup.

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto menuturkan ARUNIKA dihadirkan sebagai salah satu produk asuransi kelas menengah yang marketnya belum tersentuh dan masih terbuka lebar.

Produk ini juga dirancang sebagai solusi perlindungan jiwa yang komprehensif, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat kelas menengah di Indonesia.

“Kami berkomitmen dan optimis menghadirkan produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat salah satunya produk ARUNIKA. Hal ini karena pertumbuhan sektor asuransi jiwa di masa depan masih terbuka lebar, didukung oleh kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap keamanan finansial khususnya di kelas menengah masyarakat Indonesia, serta kebijakan pemerintah yang mendukung promosi asuransi jiwa, menjadi pendorong positif bagi pertumbuhan industri asuransi," ujar Aris.

Menurut Aris, selain pertumbuhan bisnis asuransi yang masih terbuka lebar, dukungan sinergi grup BRI sangat berperan terhadap pertumbuhan laju bisnis BRI Life.

Saat ini BRI memiliki 150 juta nasabah, sementara yang baru tergarap menjadi nasabah BRI Life baru sekitar 21 juta nasabah.

Hal ini menjadi potensi besar yang dapat diraih oleh BRI Life untuk meningkatkan jumlah nasabah melalui sinergi dengan Bank BRI dan anak perusahaan BRI lainnya.

”Melalui komitmen sinergi dan kolaborasi, ARUNIKA yang baru dipasarkan sejak 15 Juli 2025 yang lalu, telah meraup APE senilai Rp.14 milyar dan penetrasi marketnya sudah sesuai dengan target yakni di kota-kota besar Indonesia. Pendapatan APE terbesar saat ini terutama di kota Jakarta dan Makassar, hal ini tentunya membuat kami lebih optimis terhadap penetrasi pasar ARUNIKA kedepannya," tuturnya.